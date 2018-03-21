اللواء خلف حسين: نجهز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء السجناء







كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية للرعاية للاحقة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، وتقدم كافة أوجه المساعدة للمواطنين .

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الإدارة تقوم بتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء السجناء والمفرج عنهم، وذلك من خلال تدبير بعض الأجهزة الكهربائية ( غسالات - بوتاجازات – ثلاجات)، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بتوفير ماكينات خياطة - تروسيكل - قرض حسن - فرص تدريب - تشغيل للمفرج عنهم من النساء.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حفلا لأسر السجناء، والمفرج عنهم فى مقر اتحاد الشرطة الرياضى بمناسبة عيد الأم، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل المجتمعى، وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة، ومختلف طوائف الشعب وإعلاء قيم حقوق الإنسان .

يشارك فى الحضور، اللواء محمد عباس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، ومدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية، وأسر السجناء والمفرج عنهم، لتوزيع هدايا ومنقولات عينية لإدخال الفرحة فى نفوسهم بمناسبة عيد الأم.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وكذا أسر المسجونين بلغت ( 25833 ) عبارة عن مساعدات مالية ، ومشروعات تجارية ، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية خلال الشهر الماضى.