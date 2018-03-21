اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تفتتح المرحلة الثالثة من "التعليم من أجل السلام"







كتب وائل ربيعى

افتتحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع (التعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة - بناء الشباب للمستقبل) بالتعاون مع منظمة اليونسكو خلال الفترة من 19-23 مارس الجارى برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

ويأتى ذلك ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو الذى بدأ منذ عام 2016/2017. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل البحوث والأنشطة وفتح آفاق الحوار بين الشباب علي مختلف انتماءاتهم الثقافية والدينية، فضلاً عن تضمين مفاهيم المواطنة والسلام في المناهج التعليمية، بالإضافة إلي رفع شعار "التعليم من أجل السلام – بناء شباب للمستقبل" والذى يعنى بكل الأنشطة والبرامج التعليمية التى يتم التخطيط لها في كل مستويات التعليم النظامي وغير النظامي، كما يهدف هذا المشروع أيضاً إلى وضع برنامج تعليمي للتنمية البشرية بهدف تحسين كفاءات ومهارات ومواقف الشباب للوصول إلى ممارسة عالية الجودة في العمل الشبابي.

وشارك فى فعاليات افتتاح هذه المرحلة د. غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، مؤكداً أهمية الموضوع الذى تتناوله هذه المرحلة من المشروع والذى يعد من أهم الموضوعات التى تشغل المجتمع المصرى والعربى بل وعلى مستوى العالم؛ نظراً للعلاقة الوثيقة بين التعليم وقضايا السلام والحوار بين الثقافات، وأشاد بجهود اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة السيد الوزير فى تفعيل برامج اليونسكو وأنشطتها فى مصر.

جدير بالذكر أن هذا المشروع من المخطط له أن ينفذ علي عدة مراحل تم فى مرحلته الأولي عقد عدد من الاجتماعات للخبراء والمهتمين بالسياسات والإستراتيجيات التعليمية، وذلك للإعداد الجيد للمراحل التالية، وخلال الفعاليات الجارى تنفيذها يتم عقد ثلاث ورش على التوازي تخصص أحدها لطلبة مدارس الوجه البحرى والأخرى للوجه القبلى، والثالثة للقاهرة الكبرى، بحيث تتضمن محتوى تدريبياً فعالاً يعتمد على الأنشطة التفاعلية التى تحقق الهدف من الورش، حيث شارك فى الورش (100) مشارك من طلبة المدارس المنتسبة لليونسكو ومنسقين أنشطة ومحاضرين .

يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي والثانية لهذا المشروع في بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة نهاية الأسبوع الحالي، يعقبها إعداد كتاب عن هذا المشروع.