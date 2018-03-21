الكشف على 1333 مواطن بقافلة علاجية بقرية الجهاد بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1333 مواطن بقرية الجهاد التابعة لمركز العدوة، خلال احدي القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 19 و 20 مارس الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والتي تقع في الظهير الصحراوي.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا فى بيا لها ، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 168 حالة جراحة، و 36 مسالك بولية، و 392 أطفال، و 112 جلدية، و235 باطنه، و96 نساء، و68 قلب وأوعية دموية، و 86 أسنان، وعدد 140 انف وأذن ، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 10عيادات داخل الوحدة الصحية في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تحليل عدد80 عينة دم، وعمل 72 حالة موجات الصوتية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 64 حالة، وتحويل عدد 13 حالة للمستشفى تستدعى حالتها الصحية "استكمال علاج ، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية".