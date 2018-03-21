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الكرملين ينفى عرض بوتين على أى من المرشحين الخاسرين بالانتخابات بتولى مناصب رفيع

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:56 م
الكرملين ينفى عرض بوتين على أى من المرشحين الخاسرين بالانتخابات بتولى مناصب رفيع فلاديمير بوتين الرئيس الروسى





موسكو أ ش أ
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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن يكون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد عرض على أى من المرشحين الخاسرين فى الانتخابات الرئاسية مناصب رفيعة.

وقال بيسكوف - فى تصريح اليوم الأربعاء - "إن الرئيس لم يعرض على أى مرشح للانتخابات الرئاسية التى جرت 18 مارس الجارى أى منصب كما جاء فى تقارير إعلامية ".

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى عرض على المرشحين الخاسرين خلال لقائهم بعد الانتخابات مناصب رفيعة .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت فى روسيا الأحد الماضى وتنافس على الرئاسة فيها 8 مرشحين هم: سيرجى بابورين (عن الاتحاد الشعبى الروسي)، رجل الأعمال بافل جرودينين (عن الحزب الشيوعى الروسي)، فلاديمير جيرينوفسكى (عن الحزب الليبرالى الديموقراطى الروسي)، الرئيس الحالى فلاديمير بوتين (مستقل)، المرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية)، مكسيم سورايكين (عن حزب شيوعيو روسيا)، المفوض المعنى بحماية حقوق رجال الأعمال فى روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو) و جريغورى يافلينسكى (عن حزب يابلوكو الليبرالي).

 


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الكرملين

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المرشحين الخاسرين

الانتخابات




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