الكرملين يندد بعدم رغبة سفير بريطانيا الاستماع لردود روسيا بقضية الجاسوس







أ.ف.ب

نددت روسيا، بعدم رغبة سفير بريطانيا الاستماع لردود روسيا بقضية الجاسوس .

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، للهدوء وانتظار تقديم بريطانيا أدلة على تسميم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، إنه يجب الانتظار لحين تقديم بريطانيا ما يؤكد التصريحات رفيعة المستوى فى لندن وما يثبت صحتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين - فى وقت سابق اليوم - بأنه لا يجب على روسيا إثبات براءتها من حادث تسميم الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية لأن ذلك يتناقض مع الفهم الأساسى للقانون.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اتهمت - فى كلمة ألقتها أمام البرلمان البريطانى الأسبوع الماضى - روسيا بالتورط فى قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق وابنته، وأعلنت اتخاذ إجراء يقضى بترحيل 23 دبلوماسيًا روسيًا من بريطانيا فى غضون أسبوع.