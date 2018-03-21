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الكرملين يندد بعدم رغبة سفير بريطانيا الاستماع لردود روسيا بقضية الجاسوس

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:39 م
الكرملين يندد بعدم رغبة سفير بريطانيا الاستماع لردود روسيا بقضية الجاسوس ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"





أ.ف.ب
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نددت روسيا، بعدم رغبة سفير بريطانيا الاستماع لردود روسيا بقضية الجاسوس .

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، للهدوء وانتظار تقديم بريطانيا أدلة على تسميم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء،  إنه يجب الانتظار لحين تقديم بريطانيا ما يؤكد التصريحات رفيعة المستوى فى لندن وما يثبت صحتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين - فى وقت سابق اليوم - بأنه لا يجب على روسيا إثبات براءتها من حادث تسميم الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية لأن ذلك يتناقض مع الفهم الأساسى للقانون.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اتهمت - فى كلمة ألقتها أمام البرلمان البريطانى الأسبوع الماضى - روسيا بالتورط فى قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق وابنته، وأعلنت اتخاذ إجراء يقضى بترحيل 23 دبلوماسيًا روسيًا من بريطانيا فى غضون أسبوع.

 


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الكرملين

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