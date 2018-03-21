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الكرملين: موسكو وواشنطن يملكان هدفا مشتركا فى تسوية القضية الكورية

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:38 م
الكرملين: موسكو وواشنطن يملكان هدفا مشتركا فى تسوية القضية الكورية المتحدث باسم الكرملين





أ ش أ
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف، اليوم الاربعاء، أن مصالح روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بكوريا الشمالية متشابهة رغم وجود اختلافات فى التكتيكات.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيسكوف قوله "فى نهاية المطاف، مصالح روسيا والولايات المتحدة متشابهة، قد تكون هناك بعض الخلافات حول المنهجية والتكتيكات، لكن الهدف الاستراتيجى مشترك، ولا يمكن أن يكون مختلفا، نهتم جميعا بنزع السلاح النووى والتسوية السياسية السلمية فى شبه الجزيرة الكورية."

وأضاف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد ناقش مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية حيث أكدا أهمية الحد من التوتر بالوسائل السلمية، ووفقا لما ذكره المكتب الصحفى بالكرملين "عبر الجانبان عن ارتياحهما لتخفيف التوتر حول شبه الجزيرة الكورية وشددا على ضرورة مواصلة الجهود المتواصلة لحل الوضع بالوسائل السلمية والدبلوماسية".

 

 

 


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