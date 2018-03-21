الكرملين: بوتين وترامب يتفقان على عدم رغبتهما فى الدخول فى أى سباق للتسلح







موسكو أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمتها الهاتفية أمس على عدم رغبة أى منهما فى الدخول فى سباق للتسلح.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيسكوف قوله إنه فى الوقت نفسه لم يتم ذكر أى امكانية لبدء محادثات حول المزيد من اتفاقيات الحد من التسلح خلال الاتصال الهاتفي.

واستنادا إلى ما قاله ترامب، تابع بيسكوف قائلا: إن الكرملين خلص إلى الاستنتاج بأن "واشنطن أولت اهتماما لرسالة الرئيس (الروسى بوتين)، إلى الجمعية الفيدرالية والتصريحات التالية بأن روسيا ليس لديها نية للدخول فى سباق تسلح".

ووصف بيسكوف المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب بأنها كانت بناءة وعملية، قائلا إن "بوتين تلقى التهنئة من ترامب، لفوزه فى الانتخابات، هذا أولا. وكان الحديث بناء وعمليا، هذا ثانيا. لا أملك الحق ولا أريد التعليق على الشؤون الداخلية فى البيت الأبيض، لدينا من العمل ما يكفينا".

وأضاف أن بوتين وترامب اتفقا على تكليف وزارتى الخارجية الروسية والأمريكية البدء بعملية التحضير لاجتماع الرئيسين.

وقال بيسكوف "بالفعل، فقد أكد الرئيسان خلال الحديث الهاتفى أن عدد القضايا القائمة على جدول الأعمال تملى الحاجة إلى مثل هذه الاتصالات وعقد القمة. وأشاد الجانبان بأهمية ذلك، ولكن لم تكن هناك قرارات ملموسة بشأن شروط ومكان الاجتماع. يمكن القول إن الرئيسين اتفقا فقط على تكليف وزيرى الخارجية الروسى والأمريكى بالتواصل فى أقرب وقت ممكن والبدء بالتحضير للقمة".