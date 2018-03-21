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الكرملين: بوتين والسيسى أكدا على استئناف الرحلات الجوية قريبا

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:46 م
الكرملين: بوتين والسيسى أكدا على استئناف الرحلات الجوية قريبا الرئيس السيسي ونظيره الروسى بوتين





كتب مؤمن مختار
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أعلنت الخدمة الصحفية للرئيس الروسى، أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى اتصالا من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتهنئته بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث تمنى الرئيس الروسى نجاح سير الانتخابات الرئاسية فى مصر.

 

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية فإن الكرملين أشار فى بيانه إلى أن الرئيس الروسى والرئيس السيسى أكدا على استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة فى وقت قريب.

 

وأوضح الكرملين أنه بمبادرة من الجانب المصرى أجرى الرئيسان المصرى والروسى محادثة هاتفية، حيث هنأ الرئيس السيسى بحرارة فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

 

برنت نوفستي
برنت نوفستي

 

 

وأكد البيان نية الجانبين المتبادلة لبناء مزيد من التعاون المتعدد الجوانب، على وجه الخصوص، عودة الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة فى المستقبل القريب.

 

كما تم خلال المحادثة "مناقشة شاملة لقضايا التسوية السياسية في سوريا"، وتمنى فلاديمير بوتين نجاح عملية سير الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى الفترة من 26-28 مارس.


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