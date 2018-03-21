القوى العاملة: 520 ألف و 263 عاملا سجلوا استمارات العمالة غير المنتظمة







كتب محمود راغب

كشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة، الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصل إلى 520 ألفا 263 عاملا على مدى 18 يوما من بدء التسجيل، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانى والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة التى أطلقتها الوزارة أول مارس حتى نهايته.

وأكد الوزير أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه عقب اتمام الحصر سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها على مستوى الجمهورية جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.

وقال الوزير إنه سوف يتوجه، غدا الخميس، يرافقه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتفقد القافلة الثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إجراء الكشف الطبى والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا لنحو 1000 من هذه الفئة من العمالة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار مبادرة " عنيك فى عنينا " التى يرعاها مجلس الوزراء .

وقال "سعفان" : إنه وفقا للبروتوكول تم تنظيم أولى قوافل المبادرة لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث تم تنفيذ القافلة بأحد المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحى الوزرات بمقر شركة السعداء للمقاولات، واستهدفت توقيع الكشف الطبى على 1000 عامل.

وأضاف أن الخدمات الطبية تقدم للعمالة غير المنتظمة فى مجال العيون وتقدم بالمجان ، وهى عبارة عن توقيع الكشف الطبى على العمال من خلال فريق من استشاري لأمراض العيون وصرف الأدوية طبقا لكشف الطبي فى الحال، فضلا عن تشخيص الحالات التى تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات.