القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تحتفى بمصطفى أمين صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأم

القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تحتفى بمصطفى أمين صاحب فكرة الاحتفال بعيد الأمالأربعاء، 21 مارس 2018 08:51 م
عيد الأم
كتب هيثم سلامة
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احتفت القنصلية العامة الأمريكية بالإسكندرية، بالكاتب الصحفى مصطفى أمين، أول من عرض فكرة الاحتفال بعيد الأم فى مصر، من خلال كتابة أمريكا الضاحكة.
وكتبت القنصلية العامة الأمريكية بالإسكندرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" تحتفل مصر بعيد الأم سنويا فى يوم 21 مارس، وقد عرض الفكرة فى مصر الصحفى مصطفى أمين فى كتابه أمريكا الضاحكة عام 1943 تم التغاضى عن فكرته فى ذلك الوقت".
وأضافت: "وفى وقت لاحق سمع أمين قصة الأم الأرملة التى كرست حياتها لابنها حتى أصبح طبيبا ولكنه تزوج وغادر دون أن يظهر أى امتنان لأمه".
وتابعت: "سماع هذه القصة دفعه لتعزيز المطالبة بعمل عيد للأم يوافق أول أيام الربيع فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية".
القنصلية العامة الأمريكية بالإسكندرية
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