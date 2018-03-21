القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى أيمن نور ضد نقيب المحامين







كتب محمد محسوب - أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من أيمن نور التى تطالب بإلغاء قرار نقابة المحاميين بنقله لجدول غير المشتغلين.

وحملت الدعوى رقم 6140 لسنة 72 المقامة من أيمن نور ضد نقيب المحامين.

كان أعلن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أبو النجا المحرزى، فى 9 أكتوبر 2017 ، أن مجلس النقابة اتخذت قرارا بتحويل أيمن نور ومحمد البرادعي إلى جدول غير المشتغلين، تنفيذا لقرار إحالة المحامين العاملين بالخارج لجداول غير المشتغلين وأن شروط تجديد كارنيه نقابة المحامين فى 2018، نصت على أن ضرورة تقديم توكيلين ودليلي اشتغال مرتبطين باستخدام التوكيلين بالنسبة لمن جدد عضويته في 2017، وأما من لم يجدد 2017 فتنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لعام 2017 كما هى مضافا إليها شهادة تحركات.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد أكد أنه من المقرر تنقية جداول المشتغلين بنقابة المحامين من غير الممارسين للمهنة وغير مسددى الاشتراكات، مؤكّدًا: "تطبيق القواعد على أيمن نور والبرادعى وكل من لم يسدد اشتراكات النقابة.. ولن أميز أو أضرب أحد لأسباب سياسية".