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الأربعاء، 21 مارس 2018 11:26 م
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القحطانى ردا على بذاءات الحمدين: لم أتخيل أن تصل الوضاعة لأعراض بنات الخليج

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:21 م
القحطانى ردا على بذاءات الحمدين: لم أتخيل أن تصل الوضاعة لأعراض بنات الخليج سعود القحطانى





كتب هيثم سلامة
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رد سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، على تصريحات سعود آل ثانى رئيس مجلس إدارة نادى الريانى القطرى، وقذفه  للنساء الخليجيات، مشيرا أنه لم يكن يتخيل أن تصل الوضاعة إلى التطاول على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات.

وكتب سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"لم أتخيل أبدًا أن تصل الوضاعة بهذا الخسيس للتطاول على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات. والمذكور لا يمثل إطلاقًا أهلنا في قطر العزيزة ولا أسرة آل ثانى الكريمة. أكرمهم الله عنه. فهو من المخرجات الطبيعية لتنظيم الحمدين وشيخهم عزمى". 

وأضاف:"مثال لفرق التعامل والأخلاق والتربية: في بدايات الأزمة. نشرت إحدى الصحف السعودية عنوانًا فيه تعريض سياسي بإحدى نساء قطر الكريمات. ولم يكن فيه أى شىء عن العرض والشرف. وتم التحقيق الفورى وإحالة الصحفى الذى نشر دون إذن رئيس التحرير إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن 6 أشهر".

سعود القحطانى
سعود القحطانى

من جانب آخر، تصدر هاشتاج "سعود آل ثانى يقذف الخليجيات" قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر بالسعودية، بعد تعرضه للنساء الخليج بألفاظ وعبارات مشينة، عبر تغريده له على تويتر.

 

 

 


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الديوان الملكى

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