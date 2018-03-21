القبض على 4 عاطلين يستدرجون الشباب عبر "فيس بوك" لممارسة الشذوذ بالخصوص







القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث قسم الخصوص بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من القبض على 4 عاطلين لاتهامهم باستدراج بعض الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بحجة ممارسة الشذوذ داخل شقة أحدهم وتصويرهم وابتزازهم بمقاطع الفيديو للحصول منهم على مبالغ مالية.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغًا من حارس عقار عن قيام 4 أشخاص باستدراج عدد من الشباب لممارسة الشذوذ داخل شقة بالعقار.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث القسم صحة البلاغ، وتبين أن المتهمين هم كلا من "إيهاب. م"، و"أحمد. ع"، و"هشام.ع"، و"عبدالوهاب. ا"، ويقومون باستدراج بعض الشباب الشواذ جنسيا عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إلى شقة أحدهم بمنطقة الخصوص ويقومون بتصويرهم أثناء ممارسة الشذوذ، وبعد ذلك يهددون ضحاياهم بنشر تلك الفيديوهات حتى يحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم، وتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4641 لسنة 2018 وتولت النيابة التحقيق.