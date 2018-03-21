القبض على موظف بريد لتسهيل صرف معاش متوفيين فى المنوفية

القبض على موظف بريد لتسهيل صرف معاش متوفيين فى المنوفيةالأربعاء، 21 مارس 2018 10:19 ص
القبض على متهمين - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على موظف بريد، بتهمة تسهيل صرف معاش لمتوفيين بدائرة المركز.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود محضر مباحث البريد، بوسط الدلتا لمركز شرطة أشمون، يتضمن ضبط "هـ ف م ك" وكيل مكتب بريد، لقيامة بتسهيل استيلاء آخرين على مبلغ معاشات تم صرفها بعد وفاة أصحابها بإجمالى 1809.85 جنيها لعدد ثلاثة معاشات.
وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، لكثرة أعباء العمل، وقام الورثة الذين تم تسهيل صرف المعاشات لهم، بسداد المبالغ المشار إليها، وتحرر المحضر اللازم.
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