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القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالأسلحة النارية بالهرم

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:53 ص
القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالأسلحة النارية بالهرم متهم - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية، وضبط بحوزته 4 أسلحة نارية غير مرخصة وعدد من الطلقات بالهرم.

 

توصلت تحريات الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى إتجار "محمد. ا" عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة. 

 

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 

 
 
 
 

 


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