القبض على عاطل بحوزته 16 طربة حشيش فى الإسماعيلية







الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، من القبض على عاطل بحوزته 16 طربة حشيش، أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية، وردت لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، مفادها قيام المتهم "علاء.ف.أ"31 عاما عاطل، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية ، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" – بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط المذكور فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته 16 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

وبمواجهته، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.