القبض على عاطلين بعد سرقتهما سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه فى طنطا







الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين مسجلين جنائيا، لقيامهما بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها الشخصية بالإكراه، بعد أن طلبا توصيلهما لمنطقة سبرباى، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض ومتعلقاته الشخصية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بتحرير "شريف ع م" بلاغ قال فيه، أنه حال سيره بسيارته بطريق محلة منوف ثان طنطا، استوقفه شخصان مجهولان، وطلبا منه توصيلهما لموقف سبرباى مركز طنطا، واثناء ذلك أشهر أحدهما بوجهه سلاح أبيض ( مطواه ) واستولا منه على حافظة نقوده بها ( رخصة قياده – رخصة تسيير – 140 جنيها )، وهاتفه المحمول ماركة نوكيا وسرقة السياره والهرب.

ووجه مدير أمن الغربية، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد احمد الحجار.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعه كلا من "إيهاب ا ا"، وشهرته "عمرو كعبر" 39 سنة، عاطل مقيم بمنطقة قحافه سبق اتهامه فى 6 قضايا ( مقاومة سلطات – ضرب – مشاجرة ) آخرهم القضية رقم 950 إدارى قسم ثان طنطا 2016 ( مشاجرة )، و"محمد ب ا" وشهرته "توتو" 26 سنة، عاطل مقيم بشارع العمدة سبق اتهامه فى قضيتين ( سلاح أبيض) آخرهم القضية رقم 20687 جنح القسم 2014 ( سلاح أبيض).

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط المتهمان، وبحوزتهما السيارة المشار إليها، وبحوزة الأول (مطواه)، وبحوزه الثانى ( هاتف محمول خاص بالمجنى عليه )، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اقرا بصحتها واعترفا بارتكاب الواقعة وسرقه المجنى عليه وسيارته كرها عنه، وأنهما قاما بصرف المبلغ المالى على ملذاتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8039 جنح قسم ثان طنطا، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.