القبض على سارق الأبواب الحديدية لمقابر الموتى بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على المتهم بسرقة الأبواب الحديدية الخاصة بمقابر الموتى شرق النيل.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة يفيد القبض على "ا.ص ،ع" 35 سنة وشهرته أبو الليل والمتهم بسرقة الأبواب الحديدية الخاصة بمقابر الموتى، وذلك بعد عدد كبير من البلاغات التى تلقها قسم شرطة المنيا تفيد سرقة الأبواب الحديدية للمقابر، وباجراء التحريات تبين أن المتهم اتفق مع آخرين وقاموا بسرقة ما يقرب من 60 بابا حديديا وبيعه خردة فى إحدى مراكز المحافظة خوفا من افتضاح أمرهم، وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطة واعترف بارتكابه العديد من الوقائع.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.