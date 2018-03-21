القبض على سائق ونجليه لاستيلائهم على سيارة بالإكراه بسبب خلافات فى الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط سائق ونجليه، لاستيلائهم عنوة على سيارة نقل من سائق آخر وعاطل بالطريق الدائرى بالغردقة، لوجود خلافات مالية بينهم .

كان تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة من " شعبان. ا" 30 سنة سائق ومقيم السقاله أول الغردقة، مصاب بتورم بالركبة اليسرى، و" كريم . ي " عاطل ومقيم بذات العنوان لتضررهما من كل من " جابر. ع " 56 سنة سائق ومقيم الدهار – ثان الغردقة سبق اتهامه في عدد 4 قضايا (خيانة أمانة ) ، ونجله " احمد. ج " 25 سنة ، ونجله " محمود. ج " 20 سنة ومقيم بذات العنوان، لقيامهم بالاستيلاء على السيارة رقم ط ر أ 9713 نقل ( فنطاس ) قيادة المبلغ الأول والمملوكة للثانى، مستخدمين السيارة رقم ط ر ب / 9684 نقل ( فنطاس ) أثناء سيرها بالطريق الدائرى الأوسط لمدينة الغردقة، بسبب خلافات مالية بينهم، قام على أثرها الطرف الثانى، بالاستيلاء عنوة على السيارة محل البلاغ أسفرت جهود وحدة مباحث القسم عن ضبط المتهمين والسيارة المبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات سابقة بينهم، وبين مالك السيارة (الثانى)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2739/2018 جنح ثان الغردقة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكن الملازم أول عبدالحميد خالد، والملازم أول علاء هندى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس غارب، من ضبط عاطل ومقيم خلف نادى درديرى – رأس غارب وبحوزته عدد 10 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جرام، وكذا عدد 9 أقرص لعقار التامول المخدر، وكذا لفافة بداخلها مادة الأفيون المخدر تزن حوالى 25 جرام ومبلغ مالي 2935 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن " كتر" .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 560 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب إسلام عبدالحميد ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عاطلين، وبحوزتهم عدد 10 تذكرة من الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جرام - مبلغ مالي 260 جنية عدد 2هاتف محمول، وذلك حال تواجدهم بمنطقة الكوثر" دائرة القسم".

بمواجهتهما، بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الإتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3775 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن الملازم أول مهران العيسوي ضابط مباحث قسم سفاجا من ضبط عاطل ومقيم البعيرات- القرنة - الأقصر وبحوزته لفافة صغيرة الحجم بداخلها مادة الأفيون المخدر تزن حوالي 10 جرام .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي تحرر عن الواقعة المحضر رقم 628 أداري قسم سفاجا لسنه 2018 وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانب قامت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركه مع مديريه الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 6 سائقين يقودون السيارات تحت تأثير المخدر بالغردقة .

ومن جانبها تمكنت مباحث قسم التموين من ضبط المسئول عن مخبز أحد المخازن بمنطقة الفيروز شمال الغردقة، لقيامه بالتصرف فى عدد 232 شيكارة دقيق مدعم بإجمالى 11طن و600 كيلو جرام من حصة المخبز والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف.

ومن ناحية تنفيذ الاحكام تم ضبط المحكوم عليه الهارب " كريم. م " فى القضية رقم 1065 جنايات قسم شرطه رأس غارب لسنة 2015" مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10.000 جنية.

مذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب " عبدالنبى. م " فى القضية رقم 748 جنايات قسم شرطه القصير لسنة 2016" مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنية؛ كما تم ضبط وتنفيذ 303 حكم جزئى متنوع .