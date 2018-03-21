القبض على تشكيل عصابى لسرقة الماشية بالقليوبية

سرقة المواشى
القليوبية ــ نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة قها القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة الماشية بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث قسم قها، بلاغاً من الأهالي بضبط بعض الاشخاص وبحوزتهم ماشية "بقرة" ودابة "حمار"عقب قيامهم بسرقتهما.
بالانتقال والفحص، أمكن ضبط كل من: "أحمد. م" وشهرته "ترعة" 30 سنة، وعاطل، و"محمد. ى" 20 سنة عاطل، و"أحمد. ع" 18 سنة عاطل.
بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بقيامهم بسرقة الماشية المضبوطة من حظيرة ماشية بناحية عزبة سلام - دائرة مركز القناطر الخيرية، بأسلوب السحب، وأن الدابة ملك المتهم الثالث، وأنهم كانوا في طريقهم للتصرف فيها بالبيع.
وتم بإرشادهم عن مكان السرقة التوصل لمالك الماشية، ويدعي "تامر. ع" 36 سنة عامل بالبنك الأهلي ومقيم عزبة سلام – دائرة مركز القناطر الخيرية، والذي تعرف عليها، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1051 جنح قسم قها لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.
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