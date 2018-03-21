الغربية تحصد الـ6 مراكز الأولى بمسابقة "مهنة فى صورة" للتعليم الفنى







الغربيه محمد طارق

أقامت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالية بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، لإعلان نتيجة وتكريم الفائزين فى مسابقة "مهنة فى صورة " التى نظمتها الوزارة لطلبة التعليم الفنى على مستوى الجمهورية.

وفاز فى المسابقة 26 طالبا وطالبة من مديرية التربية والتعليم بالغربية متمثلة في إدارات "غرب طنطا – غرب المحلة – بسيون – زفتى – كفر الزيات – قطور – السنطة "، وخلال الاحتفال تم تكريم محافظة الغربية كأفضل محافظة شاركت فى مسابقة مهنة فى صورة، وحصد التعليم الفنى بالغربية الـ 6 مراكز الأولى، وتم توزيع جهاز تابلت علي الطلاب الفائزين بالمراكز الـ 6 الأولى، فيما حصل 24 طالبا وطالبة على اشتراك سنة فى ساقية الصاوى.

كما قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسليم كل من، ناصر حسن مدير عام التعليم الفنى بالغربية شهادة تقدير، ومحمد توفيق منسق الأنشطة بالتعليم الفنى بالمديرية كافضل مجهود في التعاون والمشاركة في المسابقة.

جدير بالذكر، أن "مهنة في صورة" هى مسابقة تصويرية ثقافية خاصة بطلاب التعليم الفني هي الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى استعادة متعة التعلم والاعتزاز بالمهن الفنية وترسيخ أهميتها في المجتمع وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق طالبا بالتعليم الفني، وأن يعبر محتوى الصورة عن مهنة من مهن التعليم الفني .

وهنأ الشناوى عايد وكيل الوزارة، مدير عام التعليم الفنى والطلاب الفائزون على هذا الإنجاز المتميز بفضل جهد الطلاب المشاركين وفريق العمل، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.