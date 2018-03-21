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العراق: عودة تنظيم "داعش" لمنطقتين على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:04 م
العراق: عودة تنظيم "داعش" لمنطقتين على الحدود بين ديالى وصلاح الدين القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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أكد عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية عبد الخالق العزاوى، اليوم الأربعاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابى عاد لمنطقتين على الحدود مع محافظة صلاح الدين شمالى المحافظة، داعيا إلى ضرورة تأمين غطاء جوى.

وقال العزاوى فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية إن المعلومات الأمنية المتوفرة تؤكد عودة خلايا "داعش" فى منطقتى البو جمعة والميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الأخيرة وهى قريبة من بعض القرى المحررة ضمن قاطع ناحية العظيم.

وأضاف العزاوى، أن عودة التنظيم الإرهابى لتلك المنطقتين له تأثير سلبى على أمن القرى المحررة، لافتا إلى ضرورة تأمين غطاء جوى مستمر لتلك المناطق من أجل ضرب أى تجمعات للتنظيم وشل حركته الذى بدأت واضحة فى الأيام القليلة الماضية.

 

 


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