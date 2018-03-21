العثور على أنفاق لـ "داعش" وعبوات ناسفة فى منطقة سعدة غربى الأنبار







بغداد أ ش أ

عثر الجيش العراقى، اليوم الأربعاء، على أنفاق تابعة لتنظيم (داعش) وعدد من قذائف الهاون والعبوات الناسفة فى منطقة سعدة.

وذكر الجيش العراقى - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - أن قوة من الجيش العراقى وعناصر الحماية المدنية عثرت على أنفاق تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابى وعدد من قذائف الهاون والعبوات الناسفة فى منطقه سعده.

ومن ناحية أخرى، أعلن مستشار محافظة الأنبار لشؤون النازحين مازن الدليمي، عودة 127 نازحا إلى قضاء القائم غربى المحافظة.

وقال الدليمى إنه "بالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين بالأنبار وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم اليوم إعادة 127 نازحا إلى مناطقهم المحررة فى قضاء القائم"، موضحا أن النازحين كانوا يسكنون مخيمات السياحية وتم توفير حافلات لنقلهم وسط حماية أمنية.