video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على أنفاق لـ "داعش" وعبوات ناسفة فى منطقة سعدة غربى الأنبار

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:52 م
العثور على أنفاق لـ "داعش" وعبوات ناسفة فى منطقة سعدة غربى الأنبار عناصر من الجيش العراقى





بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

عثر الجيش العراقى، اليوم الأربعاء، على أنفاق تابعة لتنظيم (داعش) وعدد من قذائف الهاون والعبوات الناسفة فى منطقة سعدة.

وذكر الجيش العراقى - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - أن قوة من الجيش العراقى وعناصر الحماية المدنية عثرت على أنفاق تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابى وعدد من قذائف الهاون والعبوات الناسفة فى منطقه سعده.

ومن ناحية أخرى، أعلن مستشار محافظة الأنبار لشؤون النازحين مازن الدليمي، عودة 127 نازحا إلى قضاء القائم غربى المحافظة.

وقال الدليمى إنه "بالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين بالأنبار وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم اليوم إعادة 127 نازحا إلى مناطقهم المحررة فى قضاء القائم"، موضحا أن النازحين كانوا يسكنون مخيمات السياحية وتم توفير حافلات لنقلهم وسط حماية أمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: خلل فنى وراء سقوط الطائرة الأمريكية بمحافظة الأنبار

سقوط طائرة عسكرية أمريكية فى الأنبار بالعراق

مقتل 6 عناصر من "داعش" فى قصف جوى للجيش العراقى غرب محافظة الأنبار

العثور على أنفاق

داعش

عبوات ناسفة

منطقة سعدة

الأنبار

العراق

أخبار العراق




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة