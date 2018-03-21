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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:50 م
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الطب البيطرى بالمنوفية يناقش كيفية الاستعداد للتحصين ضد الحمى القلاعية

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:51 م
الطب البيطرى بالمنوفية يناقش كيفية الاستعداد للتحصين ضد الحمى القلاعية خلال الاجتماع





المنوفية _ محمد فتحى
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عقد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى مع حضور مديرى العموم ومدير عام الوقاية ومدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى الإدارات الخارجية والمكتب الفنى والإرشاد، وذلك فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى للحملة القومية الرابعة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

 

حيث تم مناقشة معوقات العمل فى الخدمه البيطريه لتصل إلى كل بقعة فى المحافظة، ومناقشة مقترح بند التعويضات لمحاربة الذبح خارج السلخانة وتقديم لحوم سليمة للمستهلك وتسهيل كل العوائق والصعوبات للاستعداد للحملة القومية الرابعة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

 

 

 


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