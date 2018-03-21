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الضيافة الجوية تكرم الأمهات المثاليات بـ"إيروسبورت"

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:59 م
الضيافة الجوية تكرم الأمهات المثاليات بـ"إيروسبورت" الضيافة الجوية تكرم الأمهات المثاليات





كتبت رحاب نبيل
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نظمت نقابة الضيافة الجوية برئاسة النقيب أسامة عبد الباسط مساء اليوم، الأربعاء، حفل تكريم الأم المثالية من الضيافة الجوية، بنادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى بمطار القاهرة.

 

وقام النقيب أسامة عبد الباسط خلال الحفل بتقديم شهادات تقدير لـ22 أما مثالية من الضيافة الجوية، وذلك تقديرا لدورهم المثالى وجهودهم خلال فترة عملهم بالضيافة، معبرا عن تقديره للجهود الذى بذلته المرأة فى الضيافة الجوية.

 

وكانت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة الأم المثالية للعام الميلادى 2018 للمضيفين، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، موضحة أن من شروط الترشح، أن تكون مصرية الجنسية، ومضيفة جوية حالياً وأن تكون لها قصة كفاح معبرة.

 

وأشارت النقابة فى بيان إلى أن الفئات المرشحة تكون المضفيين على المعاش أو مديرة رحلة أو رئيس طاقم أو مضيفة جوية، لافتة إلى أنه تم تلقى الترشيحات بدءا من 10 مارس إلى اليوم الأحد 18 مارس وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى مقر النقابة.

 
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