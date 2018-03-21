الصين تعتزم اتخاذ خطوات للمحافظة على مصالحها فى مواجهة التجارية الأمريكية







قال نائب وزير التجارة الصينى وانغ شو وين إن بلاده ستتخذ خطوات للحفاظ على مصالحها وكذلك صناعاتها فى ضوء ما وصفها بأنها تحركات حماية تجارية من جانب الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان اليوم الأربعاء نقلا عن كلمة ألقاها وانغ فى نيودلهى إن القرار الأمريكى ببدء تحقيقات تجارية هو عمل حماية تجارية أحادى الجانب.

وقال مسؤولان مطلعان يوم الاثنين إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم تصل إلى 60 مليار دولار على منتجات التكنولوجيا والاتصالات الصينية بحلول يوم الجمعة.

وستفرض الرسوم بموجب الفقرة 301 من قانون التجارة الأمريكى الصادر عام 1974 بعد تحقيق بشأن ملكية فكرية بدأ فى أغسطس العام الماضى.

وقال وانغ خلال اجتماع وزارى لمنظمة التجارة العالمية استمر يومين واختتم أمس الثلاثاء "تطبيق إجراءات تجارية مقيدة لن يعرقل فقط نظام التجارة العالمية المعتاد وإنما سيلحق ضررا بالغا بالنظام التجارى المتعدد الأطراف".

واتهم ترامب الحكومة الصينية بإجبار الشركات الأمريكية على نقل ملكيتها الفكرية إلى الصين مقابل العمل هناك.

وعبر رئيس الحكومة الصينية لى كه تشيانغ عن أمله فى أن تتفادى بكين وواشنطن نشوب حرب تجارية وقال أمس الثلاثاء إن الصين ستزيد انفتاح اقتصادها بحيث يمكن للشركات الأجنبية والصينية التنافس على قدم المساواة.

وأثارت توقعات فرض رسوم تجارية على بعض السلع الصينية قلق العشرات من دوائر الأعمال الأمريكية الذين قالوا إنها سترفع أسعار المستهلكين وستدمر فرص العمل وستدفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض.

وزادت المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بعدما فرض ترامب رسوما مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم الشهر الجارى بموجب الفقرة 232 من قانون التوسع التجارى الأمريكى لعام 1962 الذى يسمح بضمانات استنادا إلى "الأمن القومى"، وأثارت هذه الخطوة احتجاجات قوية من حلفاء الولايات المتحدة ومنهم كوريا الجنوبية واليابان وكندا.