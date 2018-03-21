الصحفيين: 15 مليون جنيه وديعة للصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور

الصحفيين: 15 مليون جنيه وديعة للصحف الحزبية المتوقفة عن الصدورالأربعاء، 21 مارس 2018 08:35 م
محمد شبانة
كتب محمد السيد
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أكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن هيئة مكتب مجلس النقابة قررت إيداع مبلغ بنحو 5 ملايين جنيه كوديعة للصحفيين بالصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، تضاف إلى الوديعة السابقة البالغة 10 ملايين، وتصبح إجمالى وديعة الصحف الحزبية 15 مليون جنيه حتى الآن.
وأضاف أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النقيب عبد المحسن سلامة، اتفق مع وزير المالية على تقديم دعم مالى يبلغ 7 ملايين جنيه يصرف للنقابة الأسبوع القادم، لافتا إلى أن سلامة اتفق أيضا مع حاكم الشارقة على استمرار دعمه لمعهد التدريب الذى يقام بمقر النقابة، ودفع 15 مليون جنيه للانتهاء من تجهيز المعهد.
وأشار إلى أنه سيتم تنمية موارد لجنة الإسكان، موجها الشكر لأبوسعود محمد مقرر اللجنة على التعاون المثمر بينهما.
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