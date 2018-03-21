الصحة تنظم معرضا فنيا للمتعافين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية







كتب وليد عبد السلام

تنظم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، معرض فنى لقسم التأهيل بمستشفى العباسية، خلال الفترة من 20 وحتى 22 مارس الجارى.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن المعرض يضم عدد كبير من المعروضات الفنية من أعمال خزف وكروشيه وأخشاب، بالإضافة إلى ركن عربى به مشغولات فنية فى غاية البساطة والجمال التى قام بها المرضى أثناء إقامتهم بالمستشفى، لافتة إلى أنه مفتوح للجمهور، حيث يشارك فيه عدد كبير من المرضى المتعافين، الذين أكدوا حرصهم على الحضور وعرض المشغولات الفنية الخاصة بهم فى رسالة هامة للمجتمع أن المريض النفسى لا يعوق عن ممارسة موهبته.

وأشار ‏الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات التأهيل النفسى هى عملية مشتركة بين اطراف عديدة ومنها الطاقم الطبى بالمستشفى والمجتمع المحيط للمريض والأهل، لافتاً إلى أن هذه الخدمات تعتبر عنصراً أساسياً فى مجال رعاية المريض النفسى وهى جزء لا يتجزأ من عملية العلاج بمستشفيات الأمانة العامة.

وأضاف أن خدمات التأهيل تتركز على مساعدة الأفراد فى تطوير المهارات وزيادة قدرتهم على النجاح فى العمل والتعلم، والبيئات المحيطة وزيادة قدراتهم المعرفية، مشيراً إلى انه يقوم التأهيل النفسى على تحفيز التعافى للمريض من خلال دمجة بالمجتمع وتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بأى حالة من حالات المرض النفسى التى قد تعيق قدراتهم على أن يعيشوا حياتهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن العاملين فى مجال التأهيل سواء كانوا أطباء أو أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين أو تمريض بالوحدة، جميعهم حريصين على تهيئة البيئة المحيطة لتتناسب مع الظروف الجديدة لدى المريض أو تنمية قدرات المريض على التعامل مع بيئته، ويهدف ذلك إلى تحسن الأعراض و تنمية مهارات المريض للتعامل مع الظروف الصعبة.