الصحة: تقديم العلاج بالمجان لـ 59 ألف و579 مواطنا فى 44 قافلة طبية بـ 19 محافظة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 59 الف و579 مواطن من خلال 44 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 19 محافظة خلال النصف الأول من شهر مارس الحالى.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى القاهرة، وبنى سويف، والجيزة، والغربية، والفيوم، وكفر الشيخ، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والدقهلية، والمنوفية، وأسيوط، وقنا، ومطروح، والسويس، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وأسوان، فى إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.

واضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 400 عيادة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5 آلاف و 633 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 12 ألف و101 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتة إلى أنه تم تحويل 490 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحى.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة القاهرة بالكشف على 5الاف و535 مواطن، واجراء 414 فحص معملي، وعقد 900 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 110 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، فى حين قامت قوافل محافظة بنى سويف بالكشف على 3 آلاف و818 مواطن، وإجراء 241 فحص معملى، وعقد 474 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 17 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف أنه بخصوص القوافل التى تمت بمحافظة الجيزة فقد تم الكشف على 11 ألف و989 مواطن، وإجراء 518 فحص معملي ، وعقد 835 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الغربية فقامت بالكشف على 4 آلاف و366 مواطن، واجراء 293 فحص معملى.

وأردف أنه بمحافظة الفيوم، فتم الكشف على 1191 مواطن، واجراء 53 فحص معملي، وعقد 220 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة كفر الشيخ فتم الكشف على 2840 مواطن، واجراء 275 فحص معملي، وعقد 2730 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 41 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابع أنه بمحافظة القليوبية، تم الكشف على 4 الاف و109 مواطن، واجراء 312 فحص معملي، وعقد 373 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة البحيرة، فتم الكشف على 4 الاف و41 مواطن، واجراء 771 فحص معملي، وعقد 860 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 32 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة المنيا، بالكشف على 3 الاف و70 مواطن، واجراء 400 فحص معملي، وعقد 596 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 63 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الدقهلية، فتم الكشف على 4 الاف و844 مواطن، واجراء 941 فحص معملي ، وعقد 3200 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 81 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفى محافظة المنوفية تم الكشف على 2045 مواطن ، واجراء 301 فحص معملي، كما تم تحويل 5 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة اسيوط تم الكشف على 2766 مواطن، واجراء 221 فحص معملي، وعقد 415 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 26 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطرد أن القوافل التى تمت بمحافظة قنا، قامت بالكشف على 625 مواطن، واجراء 30 فحص معملي، أما بمحافظة مطروح، فتم الكشف على 701 مواطن، واجراء 22 فحص معملي، وعقد 147 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة السويس، فتم الكشف على 524 مواطن، واجراء 164 فحص معملي، كما تم عقد 90 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة الشرقية فتم الكشف على 3 الاف و846 مواطن، واجراء 301 فحص معملي، وعقد 469 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 31 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبخصوص محافظة الأقصر، فتم الكشف على 1329 مواطن، وإجراء 90 فحص معملى، وعقد 282 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة سوهاج، فتم الكشف على 682 مواطن، واجراء 61 فحص معملي، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحى.

وأخيرا تم الكشف على 1258 مواطن بمحافظة أسوان، وإجراء 225 فحص معملي، وعقد 390 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 37 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.