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"الصحة" تفحص مصانع وزارة الزراعة للتأكد من سلامة "الفطيرة المدرسية"

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:00 ص
"الصحة" تفحص مصانع وزارة الزراعة للتأكد من سلامة "الفطيرة المدرسية" وزارة الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه سيتم فحص الوجبات المدرسية "الفطيرة المدرسية" التى تنتجها مصانع وزارة الزراعة فى المحافظات المختلفة، للتأكد من سلامتها.
 
وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إن أمان الوجبة المدرسية مهمة جهاز الطب الوقائى فى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة آليات تصنيع وجبة الفطيرة المدرسية.
 
وأضاف، إن الوجبات المدرسية مراقبة طوال الوقت خاصة عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، لافتا إلى أنه سيتم متابعة الإجراءات الوقائية بالمدارس.

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الصحة

الطب الوقائى

الوجبات المدرسية

الزراعة




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