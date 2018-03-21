"الصحة" تفحص مصانع وزارة الزراعة للتأكد من سلامة "الفطيرة المدرسية"الأربعاء، 21 مارس 2018 04:00 ص
وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه سيتم فحص الوجبات المدرسية "الفطيرة المدرسية" التى تنتجها مصانع وزارة الزراعة فى المحافظات المختلفة، للتأكد من سلامتها.
وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إن أمان الوجبة المدرسية مهمة جهاز الطب الوقائى فى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة آليات تصنيع وجبة الفطيرة المدرسية.
وأضاف، إن الوجبات المدرسية مراقبة طوال الوقت خاصة عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، لافتا إلى أنه سيتم متابعة الإجراءات الوقائية بالمدارس.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة