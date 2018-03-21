الصحة: تدريب 992 طبيبا وفنيا على تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، تدريب 992 فرداً من العاملين بالحقل الطبى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بمحافظة بورسعيد، خلال شهر فبراير الماضى، فى إطار الإعداد لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت الدكتورة ديزيرية لبيب، رئيس قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة أنه تم تدريب 255 طبيب فى المجال العلاجى على إنعاش القلب الرئوى، والأزمات والكوارث، وطب الطوارئ والإصابات، وأطفال حديثى الولادة، والرعاية المركزة، بالإضافة إلى رعاية الحالات الحرجة بالحميات والكلى الصناعي، لافتة الى تدريب 215 طبيب و50 فني معمل في المجال الوقائي على مكافحة العدوى، والتطعيمات، وترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، بجانب تدريبهم على الدليل الاسترشادى لخدمات الصحة المدرسية والبرامج الإلكترونية للفحص الشامل، والصحة المهنية، بالإضافة الى التدريب على أعمال الحجر الصحى.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب 217 فرداً من التمريض العاملين فى أقسام الرعاية المركزة والكلى الصناعى والرعاية الأولية على مكافحة العدوى، ومعايير الجودة، والكلى الصناعى، وآداب وأخلاقيات مهنة التمريض، وانعاش القلب الرئوى، بالإضافة إلى طب الأسرة، كما تم تدريب 90 صيدلى على الصيدلة الاكلينيكية، واليقظة الدوائية، وترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف أنه تم تدريب 100 آخرين من أعضاء الفريق الطبى على المهارات الأساسية فى الجودة، ومعايير اعتماد جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات، بجانب التعريف بنظام التأمين الصحى الشامل من منظور الجودة، مشيرة إلى تدريب 40 طبيب على قيادة عمليات الميكنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، و25 طبيب وصيدلى على المهارات الأساسية فى الإدارة.