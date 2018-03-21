video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرق الأوسط: حساء الجزر وسمك "الهلبوت" غداء ترامب وبن سلمان بالبيت الأبيض

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:00 ص
الشرق الأوسط: حساء الجزر وسمك "الهلبوت" غداء ترامب وبن سلمان بالبيت الأبيض صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى





كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قائمة طعام غداء العمل الذى عقد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، مساء أمس الثلاثاء، فى البيت الأبيض بواشنطن.

 

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، أن قائمة الطعام ضمت "حساء الجزر وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفتا بالكراث، وسمك الهلبوت متبل بالسماق، مع زبدة بالنعناع، وزهرة القرنبيط"، أما الحلويات: "كعكة تين وآيس كريم السمسم".

 

واستهل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، زيارته إلى الولايات المتحدة أمس بعقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب فى البيت الأبيض، من شأنه تكريس الشراكة السعودية – الأمريكية.

 

وكان الديوان الملكى السعودى أعلن أمس، عن مغادرة الأمير محمد بن سلمان الرياض، فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تأتى بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

قائمة الطعام
قائمة الطعام

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش: زيارة محمد بن سلمان لواشنطن تحمل بعدا عربيا مهما

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

ولى العهد السعودى فى واشنطن لتعزيز الشراكة.. قمة سعودية - أمريكية اليوم بين محمد بن سلمان وترامب.. أمن المنطقة وردع إيران أبرز الملفات.. وسفير الرياض: تضع حجر أساس زيارة خادم الحرمين لأمريكا بـ2018.. صور وفيديو

صور.. محمد بن سلمان يلتقى رؤساء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى

بن سلمان

السعودية

دونالد ترامب

البيت الابيض




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة