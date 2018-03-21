الشرق الأوسط: حساء الجزر وسمك "الهلبوت" غداء ترامب وبن سلمان بالبيت الأبيض







كتبت آمال رسلان

نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قائمة طعام غداء العمل الذى عقد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، مساء أمس الثلاثاء، فى البيت الأبيض بواشنطن.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، أن قائمة الطعام ضمت "حساء الجزر وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفتا بالكراث، وسمك الهلبوت متبل بالسماق، مع زبدة بالنعناع، وزهرة القرنبيط"، أما الحلويات: "كعكة تين وآيس كريم السمسم".

واستهل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، زيارته إلى الولايات المتحدة أمس بعقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب فى البيت الأبيض، من شأنه تكريس الشراكة السعودية – الأمريكية.

وكان الديوان الملكى السعودى أعلن أمس، عن مغادرة الأمير محمد بن سلمان الرياض، فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تأتى بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.