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الشرطة: مقتل 4 جنود هنود و4 مسلحين فى هجوم بكشمير

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:55 م
الشرطة: مقتل 4 جنود هنود و4 مسلحين فى هجوم بكشمير الشرطة الهندية - أرشيفية





رويترز
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قال مسئول كبير بالشرطة الهندية، إن 4 جنود هنود و4 أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون قًتلوا فى اشتباك قرب الحدود الفعلية بين الهند وباكستان فى منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الأربعاء.

وقال شمشير حسين، كبير مفتش الشرطة فى مدينة كوبوارا، الواقعة على بعد 95 كيلومترا شمالى سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير، إن المسلحين هاجموا قوات الأمن أثناء قيامها بعملية تفتيش فى الغابات الواقعة حول المدينة.

وأضاف أن الاشتباك مستمر، وقال "القوات الهندية قتلت أربعة متشددين مسلحين، فقدنا أيضا جنديين من الجيش واثنين من مسئولى الشرطة فى الاشتباك"، وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح متشددين ومساعدتهم على التسلل عبر خط المراقبة الذى يقسم كشمير. وتنفى باكستان هذه الادعاءات.

 

 

 


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