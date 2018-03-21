الشرطة الألمانية تقتحم مقر "بى أم دبليو" بسبب جهاز خاص بالانبعاثات السامة







أ ش أ

اقتحمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مقر شركة "بى أم دبليو" للسيارت بميونيخ للتحقيق فى استخدام الشركة لبرنامج محظور يتحكم فى كمية الانبعاثات .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أنه تم دخول نحو 100 من عناصر قوات الشرطة الألمانية إلى مقر الشركة بميونيخ، وموقع آخر تابع لها فى النمسا .

وقالت النيابة العامة - فى بيان لها - إنها " فتحت تحقيقا الشهر الماضى بشأن أشخاص متهمون بالتزوير داخل الشركة " ، وأضاف البيان إن هناك شكوكا فى استخدام (بى أم دبليو) جهازا محظورا للتلاعب باختبارات الانبعاثات السامة فى السيارات ليساعدها على النجاح بتلك الاختبارات بطريقة غير قانونية ".

يذكر أن شركة "بى أم دبليو" سحبت 11700 سيارة من الأسواق، بعد أن اكتشفت خطأ برمجيا فى نظام إدارة المحرك.

وكانت شركة السيارات الألمانية الأخرى، "فولكسفاجن" قد اعترفت باستخدام جهاز مشابه للتلاعب بانبعاثات السيارات التى تعمل بوقود الديزل فى عام 2015.