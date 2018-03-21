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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:45 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات حريق شقة-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية فى الجيزة، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية  فى الهرم، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت السيطرة على الحريق.

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