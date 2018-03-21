السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى البساتين دون إصابات

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى البساتين دون إصاباتالأربعاء، 21 مارس 2018 08:40 ص
سيارات إطفاء-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى البساتين، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت السيطرة على الحريق.
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