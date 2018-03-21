السيطرة على حريق داخل محكمة الصف دون إصابات

سيارة إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية فى الجيزة، على حريق شب داخل إحدى الغرف فى محكمة الصف، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة الصف، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت السيطرة على الحريق.
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