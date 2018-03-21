السيسي يهنئ "ميركل" بالولاية الرابعة: نتطلع للتعاون فى جميع المجالات







كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتهنئة المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها بولاية رابعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه خلال الاتصال التهنئة للمستشارة الألمانية بمناسبة فوزها بولاية رابعة، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق فى المرحلة المقبلة، وبالخير ودوام الازدهار للشعب الألمانى الصديق.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن تطلع مصر لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها بجميع مجالات التعاون المشترك.

ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية تقديرها لتهنئة الرئيس، مؤكدة حرص ألمانيا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف السفير بسام راضى، أن الاتصال تناول عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما تطرق الاتصال إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.