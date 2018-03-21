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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:38 م
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السيسي يمنح وسام الكمال للأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:27 م
السيسي يمنح وسام الكمال للأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس السيسى





كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
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منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة عزيزة عبد الستار حمزة على الأم المثالية من محافظة السويس لذوى الاحتياجات الخاصة وسام الكمال، بحفل تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات.

 

كما داعب الرئيس السيسى الأم المثالية من بنى سويف اثناء تكريمها بالحفل بعد أن دار حديث ودى بينهما.

 


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