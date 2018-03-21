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السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات المكرمات فى احتفالية الماسة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:09 ص
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات المكرمات فى احتفالية الماسة السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات





كتب محمد شعلان - ريهام عبد الله
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات، اللواتى سيتم تكريمهن اليوم الأربعاء، خلال احتفالية الأم المثالية المقامة فى فندق الماسة، قبل انطلاق الحفل.

كان الرئيس السيسي قد وصل قبل قليل إلى فندق الماسة، لحضور احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم اليوم.


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