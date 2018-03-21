السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسى لتهنئته بإعادة انتخابه

السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسى لتهنئته بإعادة انتخابهالأربعاء، 21 مارس 2018 07:42 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أعرب عن خالص تقديره لتهنئة الرئيس، مؤكداً تقديره لمصر قيادة وشعباً، وتطلعه لمزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيسين ناقشا عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك سبل تطوير تلك العلاقات في المجالات المختلفة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة لما تنطوي عليه المرحلة الراهنة من تطورات وتحديات، وفِي هذا السياق تم استعراض ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى وتقديرات الرئيسين حول الأوضاع بالمنطقة وأهمية تعزيز العمل المشترك للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة مع استمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
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