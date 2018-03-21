السيسى على فيس بوك: أتقدم للمرأة بآيات التقدير لدورها فى مسيرة العمل الوطنى

السيسى على فيس بوك: أتقدم للمرأة بآيات التقدير لدورها فى مسيرة العمل الوطنىالأربعاء، 21 مارس 2018 06:31 م
الرئيس يكرم المرأة المصرية
كتب هيثم سلامة
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهانى للمرأة المصرية، وذلك لدورها البارز فى مسيرة العمل الوطنى.
وكتب الرئيس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" أتقدم للمرأة المصرية بكل آيات التقدير والامتنان لدورها البارز فى مسيرة العمل الوطنى لأمتنا العظيمة".
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى ، صورا من حفل تكريم المرأة المصرية اليوم، وعلقت قائلة:"تكريم الرئيس للأم المثالية والنماذج النسائية المشرفة خلال فاعليات مؤتمر المرأة المصرية".
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته اليوم، الأربعاء، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، فضلاً عن أعضاء المجلس القومى للمرأة.
صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
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