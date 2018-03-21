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"السياحة": تكرار تسجيل المعتمر على برامج مختلفة يضيفه لقائمة "سابقة عمرة"

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:32 م
"السياحة": تكرار تسجيل المعتمر على برامج مختلفة يضيفه لقائمة "سابقة عمرة" محمدشعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين





كتبت ميرفت رشاد
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قال محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إن القطاع رصد خلال الفترة السابقة قيام بعض الشركات المنفذة لرحلات العمرة 1439 هـ، بتكرار إدخال أسماء المعتمرين على برامج مختلفة بدون التوجيه للمراجعة، الأمر الذى أدى إلى تكرار البيانات المسجلة على الموقع بصورة كبيرة .

وأضاف "شعلان" عبر موقع وزارة السياحة، أن احتساب تكرار تسجيل أسماء المعتمرين على البرامج بدون التوجيه للمراجعة "سابقة عمرة "لعام 1439 هـ، يتسبب فى عدم ظهور اسم المعتمر بكشف أسماء المعتمرين.

كان محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، أعلن أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الرحلات فى الأول من مارس الجارى، بلغ 14 ألف و300 معتمرا ، لافتا إلى أن عدد الشركات المنفذة لرحلاتهم بلغ 154 شركة سياحية.

وقال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، فى تصريحات سابقة لـ " اليوم السابع" إن عدد المعتمرين الذى تم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية عبر الخطوط المصرية بلغ 4300 معتمرا، بينما بلغت حصة الخطوط السعودية من عدد المعتمرين 4800 معتمرا، وفيما نقلت شركات الطيران الخاصة نحو 5200 معتمرا .

 

 

 


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