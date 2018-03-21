"السياحة" تطلق حملة دعائية بشبكات التواصل وناشيونال جيوجرافيك أبريل المقبل

كتبت ميرفت رشاد

اعتمد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم، الأربعاء، حملة إعلانية دعائية لتنشيط السياحة على شبكة قنوات ناشيونال جيوجرافيك وشبكات التواصل الاجتماعى الخاصة بها، التى ستبدأ فى أبريل المقبل، وتستمر حتى آخر يوليو 2018، وتستهدف الحملة دول إنجلترا وألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا ودول الشرق الأوسط.

وقال الدميرى، فى بيان صحفى، إنه تم وضع خطة إعلانية متكاملة على القنوات الإخبارية ذات المشاهدة الأعلى عالميا، والتى تتكامل بينها وبين الحملات الإعلانية بالقنوات المحلية بالأسواق المختلفة المستهدفة، وبثها خلال أوقات الذروة.

وأضاف أن هذا سيتم مع استمرار التواجد على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص بتلك القنوات لتحسين الصورة الذهنية لمصر والترويج للمقاصد السياحية المختلفة، وأكد رئيس الهيئة أهمية استخدام الوسائل الترويجية الحديثة إلى جانب التقليدية لجذب المزيد من السائحين.

وأوضح الدميرى أن القنوات تقوم بانتاج محتويات إبداعية عن منتجات سياحية متنوعة يتم عرضها على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى كنوع من أنواع الدعاية غير المباشرة لمصر، والتى لها الأثر الأكبر على المشاهد لكونها تجارب حقيقية.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت خلال الفترات السابقة بالعديد من الحملات الدعائية على قنوات تلفزيونية مختلفة بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة بكل منها والتى تتمتع بنسب مشاهدة عالية، فقد قامت الهيئة بعمل حملة على شبكات وقناة Discovery خلال الربع الأخير من عام 2017، وقناة يورو سبورت، التى تنتهى فى مارس الجارى، تستهدف بعض الأسواق منها فرنسا وإنجلترا والمانيا وبولندا وفنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، إضافة إلى رعاية الهيئة لنشرة الأخبار الجوية على قناة CNN، والتى ستستمر حتى نهاية الحملة فى سبتمبر 2018.