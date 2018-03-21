السلطات السودانية تلقى القبض على قائد استخبارات حركة العدل والمساواة المتمردة







الخرطوم أ ش أ/

لقت السلطات السودانية القبض على قائد استخبارات حركة العدل والمساواة المتمردة جناح جبريل إبراهيم يُدعى صلاح عبد الله رحمة (برتبة عقيد) ومعه شخصان يتبعان للحركة، وذلك بعد مطاردة طويلة بولاية شمال دارفور.

وقال الناطق الرسمى باسم قوات الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلى إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الوطنى استطاعت القبض على قائد استخبارات الحركة والشخصين الآخرين فيما فر آخران، وذلك بالقرب من محلية المالحة بولاية شمال دارفور، بعد مطاردتهم لمسافة تتجاوز 170 كيلومترا بدأت من منطقة شمال شرق منطقة مجور.

وأكد الجعلى أن قوات الدعم السريع ستظل تقوم بواجبها الوطنى فى كل الحدود السودانية، كما تعمل على مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر وتجارة السلاح والتهريب بأنواعه المختلفة.