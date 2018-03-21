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السفير البريطانى فى موسكو يرفض حضور اجتماعا دعت إليه روسيا حول الجاسوس

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:53 ص
السفير البريطانى فى موسكو يرفض حضور اجتماعا دعت إليه روسيا حول الجاسوس الجاسوس سيرجى سكريبال





(أ ف ب)
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أعلنت السفارة البريطانية فى موسكو، اليوم الأربعاء، أن السفير البريطانى لن يحضر اجتماعا دعت إليه وزارة الخارجية الروسية لشرح وجهة نظر موسكو حول تسميم العميل الروسى السابق فى إنجلترا.

وقالت الناطقة باسم السفارة البريطانية زينات خانش لوكالة فرانس برس أن "السفير لن يحضر الاجتماع" مضيفة ان السفارة تفكر فى إرسال مسؤول إلى الاجتماع بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقد دعت روسيا السفراء الأجانب المعتمدين على أراضيها الى "لقاء مع المسؤولين والخبراء فى الدائرة المكلفة مسائل الحد من إنتشار وضبط الأسلحة" عند  الأربعاء.

وسيغيب أيضا عن الاجتماع رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى روسيا الموجود حاليا فى الخارج وسيتمثل بنائبه سفين أولوف كارلسون كما اعلنت الناطقة باسمه لوكالة فرانس برس.

وسيخصص هذا الاجتماع لقضية تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى 4 مارس فى سالزبرى ولاتهامات لندن ضد موسكو.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء ان الاجتماع يهدف الى "عرض وجهة نظر روسيا لممثلى الدول الاجنبية وان نرد على اسئلة محتملة وان تعرض روسيا ايضا تساؤلاتها".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف لوح فى وقت سابق الاربعاء ب"الرد على الاجراءات المعادية لروسيا" التى اتخذتها بريطانيا فى قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرغى سكريبال فى جنوب انكلترا.

ولا يزال سكريبال (66 عاما) ، الضابط الروسى السابق الذى باع أسرارا إلى بريطانيا وانتقل إليها فى 2010 فى إطار صفقة تبادل جواسيس، فى حالة صحية حرجة مع ابنته بعدما عثر عليهما فاقدى الوعى فى سالزبرى.

 

 

               


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