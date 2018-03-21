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السفيرة مشيرة خطاب تناقش قضايا المرأة فى دوار 57357.. الليلة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:59 ص
السفيرة مشيرة خطاب تناقش قضايا المرأة فى دوار 57357.. الليلة مشيرة خطاب - وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا





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تنظم مستشفى سرطان الأطفال 57357 أمسية جديدة متميزة من أمسيات دوار 57357 للفكر والثقافة والعلوم والفنون، بعنوان " قضايا المرأة.. إنجازات وتحديات"، والتى تحاضر فيها السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، والمرشحة السابقة لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو السابق، وصاحبة التاريخ الطويل فى العمل فى مجال حماية الام والطفل.

 

ويعقد الدوار بمسرح المستشفى يوم الخميس 22 مارس الجارى، فى  الساعة الخامسة والنصف مساء، لمناقشة أهم القضايا والتحديات التى تواجه المرأة المصرية ويستضيف نخبة من الرموز الوطنية والإعلامية والفكرية والفنية، ويدير الأمسية الكاتب الصحفى محمد أمين.


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محمد أمين

سرطان الاطفال

مشيرة خطاب




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