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السفارة البريطانية لدى روسيا: لندن تعرض الحوار على موسكو فى قضية سكريبال

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:44 م
السفارة البريطانية لدى روسيا: لندن تعرض الحوار على موسكو فى قضية سكريبال السفير البريطانى فى روسيا - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت ممثلة السفارة البريطانية فى مؤتمر الخارجية الروسية المخصص لقضية سكريبال، اليوم الأربعاء، أن لندن عرضت الحوار على روسيا فى قضية سكريبال، لكنها لم تجد نهجا بناءً منها.

وقالت ممثلة السفارة البريطانية، نقلا عن وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "دعا وزير خارجية بلادى السفير الروسى فى لندن إلى مبنى الخارجية، ليقدم لروسيا تقريرا بما حصل، وروسيا لم تقدم لنا إيضاحات كيف وصلت هذه المادة واستخدمت فى بريطانيا، ولم تعط إيضاحات لماذا تستخدم روسيا السلاح الكيميائى بالتحايل على القوانين الدولية. وبدلا من ذلك رأينا تحريفاً للمعلومات ومحاولة لإخفاء الحقائق".

وأضافت ممثلة السفارة البريطانية بأن بريطانيا تنتظر من روسيا تفسيرا حول كيفية وصول مادة "نوفيتشوك" السامة إلى أراضى المملكة المتحدة، وقالت بهذا الصدد، "نحن عرضنا على روسيا، عندما وقع هذا الحادث، إجراء مناقشات ثنائية، لكننا لم نلق حتى الآن تعاونا بناء".

وتابعت "روسيا حتى الآن لم تقدم لنا أية تفسيرات حول كيفية وصول هذه المادة إلى بريطانيا، وأية تفسيرات حول سبب استمرار العمل على تطوير الأسلحة الكيميائية فى روسيا بشكل سرى، وبشكل يتناقض مع القوانين الدولية. ومقابل هذا نرى كماً هائلاً من المعلومات المشوهة والمضللة، المنطلقة من النظام الحالي، ومحاولة خلط الحقائق".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجى سكريبال، الذى عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجارى فى مدينة سالزبورى البريطانية فى الـ 4 من مارس الجارى، ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات لروسيا بتورطها فى تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التى يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفى الجانب الروسى ذلك بشكل قطعى.

 


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