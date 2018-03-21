السفارة البريطانية فى القاهرة تحتفل بـ"الأمهات العاملات": عيد سعيد







كتب هيثم سلامة

احتفل السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، بزملائه من الأمهات العاملات معه فى السفارة البريطانية، متمنيا لهم عيد أم سعيد.

وكتب جون كاسن ،عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"النهاردة احنا بنحتفل بزملائنا من الأمهات اللى بتشتغل فى السفارة البريطانية. بنتمنى ليهم ولكل الأمهات عيد أم سعيد".