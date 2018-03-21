السفارة البريطانية فى القاهرة تحتفل بـ"الأمهات العاملات": عيد سعيد

السفارة البريطانية فى القاهرة تحتفل بـ"الأمهات العاملات": عيد سعيدالأربعاء، 21 مارس 2018 08:17 م
السفارة البريطانية تحتفل بالامهات
كتب هيثم سلامة
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احتفل السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، بزملائه من الأمهات العاملات معه فى السفارة البريطانية، متمنيا لهم عيد أم سعيد.
وكتب جون كاسن ،عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"النهاردة احنا بنحتفل بزملائنا من الأمهات اللى بتشتغل فى السفارة البريطانية. بنتمنى ليهم ولكل الأمهات عيد أم سعيد".
السفير البريطانى جون كاسن
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