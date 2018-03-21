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السفارة البريطانية فى القاهرة تحتفل بـ"الأمهات العاملات": عيد سعيد

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:17 م
السفارة البريطانية فى القاهرة تحتفل بـ"الأمهات العاملات": عيد سعيد السفارة البريطانية تحتفل بالامهات





كتب هيثم سلامة
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احتفل السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، بزملائه من الأمهات العاملات معه فى السفارة البريطانية، متمنيا لهم عيد أم سعيد.  

وكتب جون كاسن ،عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"النهاردة احنا بنحتفل بزملائنا من الأمهات اللى بتشتغل فى السفارة البريطانية. بنتمنى ليهم ولكل الأمهات عيد أم سعيد".

السفير البريطانى جون كاسن
السفير البريطانى جون كاسن

 

 

 


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