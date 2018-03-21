السفارة الألمانية بالقاهرة: أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن







كتبت مريم بدر الدين

حرصت السفارة الألمانية بالقاهرة، على تهنئة أمهات مصر بعيد الأم، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشبهة ابتسامة الأم بزهور أشجار الكرز.

وكتب حساب السفارة: "أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن مع هذه الصور المميزة لزهور أشجار الكرز فى مدينة #بون Bonn، التى وبكل تأكيد لن تضاهى جمال ابتسامة أم".