السفارة الألمانية بالقاهرة: أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن

السفارة الألمانية بالقاهرة: أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهنالأربعاء، 21 مارس 2018 01:21 م
السفارة الألمانية بالقاهرة
كتبت مريم بدر الدين
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حرصت السفارة الألمانية بالقاهرة، على تهنئة أمهات مصر بعيد الأم، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشبهة ابتسامة الأم بزهور أشجار الكرز.
وكتب حساب السفارة: "أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن مع هذه الصور المميزة لزهور أشجار الكرز فى مدينة #بون Bonn، التى وبكل تأكيد لن تضاهى جمال ابتسامة أم".
السفارة الألمانية
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