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السفارة الألمانية بالقاهرة: أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:21 م
السفارة الألمانية بالقاهرة: أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن السفارة الألمانية بالقاهرة





كتبت مريم بدر الدين
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حرصت السفارة الألمانية بالقاهرة، على تهنئة أمهات مصر بعيد الأم، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشبهة ابتسامة الأم بزهور أشجار الكرز.

 

وكتب حساب السفارة: "أمنياتنا بيوم سعيد لكل الأمهات فى عيدهن مع هذه الصور المميزة لزهور أشجار الكرز فى مدينة #بون Bonn، التى وبكل تأكيد لن تضاهى جمال ابتسامة أم".

 

السفارة الالمانية
السفارة الألمانية

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